I Fiorenzuola Bees all’esame dei Legnano Basket Knights: trasferta alle 20.30

I Fiorenzuola Bees di coach Dalmonte arrivano nel mezzo della tempesta del trittico settimanale degli impegni di Serie B Nazionale Girone A, pronti per la trasferta al PalaBorsani di Castellanza per affrontare i Legnano Basket Knights.

Alle 20.30 i gialloblu vedranno alzare la palla a due che li vedrà contrapposti alla squadra di coach Piazza, con la volontà di provare a fare un blitz esterno contro uno dei top team del girone in base alle previsioni di inizio anno. Legnano è una squadra estremamente talentuosa, i cui 10 punti attuali (frutto di 5 vittorie e 7 sconfitte) meravigliano gli addetti ai lavori in quanto squadra costruita con la chiara volontà di rimanere nella parte sinistra della classifica.

I Fiorenzuola Bees arrivano alla sfida del PalaBorsani con un bell’entusiasmo generato dalla vittoria casalinga contro Sant’Antimo che ha spazzato via alcuni nuvoloni di colore grigio, per nulla invece nero, derivanti dai 3 ko consecutivi precedenti. I Bees dovranno fare a meno di Venturoli, fermato nelle ore antecedenti il match contro Sant’Antimo per un problema muscolare all’inguine che probabilmente ha terminato in anticipo il 2023 della guardia gialloblu.