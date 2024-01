Daniela Frasani premiata da Fidal Lombardia come miglior allenatrice dell’anno

La mattina insegna a scuola come maestra, il pomeriggio allena. Uno dei suoi allievi – il campione Edoardo Stronati, giovane promessa del salto in alto, ha partecipato agli Europei di atletica conquistando l’argento. La passione e la professionalità di Daniela Frasani non sono passate inosservate e questa sportiva fiorenzuolana – trapiantata da anni nell’hinterland milanese – è stata premiata dalla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) Lombardia come miglior allenatrice dell’anno.

Queste le motivazioni: ” Allenatrice appassionata e di valore, ha saputo plasmare il talento di Edoardo Stronati portandolo ad una medaglia d’argento ai campionati europei under 20”.

La Frasani – allenatrice della società Pro Sesto – era accanto a lui, a godere di quel traguardo, arrivato dopo tanto impegno, portato avanti da allenatrice e allievo con costanza e tenacia e passando attraverso diverse competizioni internazionali.

La passione di Daniela per lo sport nacque proprio a Fiorenzuola grazie ai suoi insegnanti e ai maestri della Libertas, storica società di atletica.