Fiorenzuola Bees superano Fulgor Omegna 95-85: terza vittoria consecutiva

La gara – Torgano mette in ritmo Kosic dall’arco per il primo vantaggio di Omegna al 2’, con gli ospiti che partono con le marce altissime. Venturoli si mette in proprio e riavvicina Fiorenzuola con la stessa arma (5-9), ma Omegna con Picarelli in avvicinamento tiene avanti i piemontesi al giro di boa del quarto. 10-17.

Le percentuali di Omegna nel primo parziale sono altissime, con Torgano che con il 4/4 da 3 al 6’ porta al raddoppio la squadra di Ducarello. 10-20 e timeout Dalmonte.

In uscita dal timeout il 5-0 firmato Preti-Venturoli tiene a galla i Bees, con la tripla di Preti al 7’ che costringe Ducarello ad un minuto discrezionale di rimando sul 18-20.

Sabic in contropiede impatta nuovamente la parità, ma è Balanzoni con un gioco da 3 a chiudere il parziale con Omegna avanti 22-25.

Nel secondo parziale è Venturoli a braccetto di Sabic a consegnare il vantaggio a Fiorenzuola, che allunga fino al 36-31 del 15’, ma Balanzoni su un pick-roll da manuale ricuce per Omegna fino a 1 possesso di svantaggio al 16’.

Venturoli è letteralmente on fire, e spinge nuovamente avanti i gialloblu con la tripla del 17’, con Kosic che prova se possibile ad alzare nuovamente i ritmi ma trova pan per focaccia con le iniziative di Giacchè e Sabic. 46-38 al 17’.

Fiorenzuola conduce un secondo quarto a tutto gas, toccando la doppia cifra di vantaggio al 19’ (51-40), con Baldassare da una parte e Giacchè dall’altra a puntellare il punteggio su un pirotecnico 52-43 a fine primo tempo.

Gayè con una tripla importante sigla il 56-45 ad inizio del terzo parziale, riuscendo a vanificare un ottimo inizio di secondo tempo difensivo da parte di Omegna.

Preti con il fade away cerca di fare allungare i Bees nuovamente, ma Torgano si mantiene caldo e dall’arco sigla il 66-55 al 26’. Venturoli con la 5° tripla personale sentenzia nuovamente Omegna e brucia il canestro, costringendo nuovamente coach Ducarello al timeout pieno sul 69-55.

Ancora Biorac prima e Venturoli poi chiudono un altro ottimo quarto dei Bees sul 75-63.

L’ultimo parziale è un assolo dei Bees, che con un parziale da 11-1 nei primi 4 minuti mette un deciso punto esclamativo alla partita. 86-64. Balanzoni viene contenuto nel migliore dei modi da Seck e Biorac, mentre Kosic di pura voglia realizza l’88-66 al 35’.

Baldassare con il fade way scollina sotto il -20 per Omegna (91-73 al 37’), ma Venturoli scarta il cioccolatino per Preti, con il numero 17 che chiude la sfida sul 93-75 al 38’.