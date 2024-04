Basket Fiorenzuola, la missione è battere Piombino per centrare la salvezza

Una partita che vale la salvezza. Il Basket Fiorenzuola affronta alle 18.00 di domenica 7 aprile la formazione di Piombino, nella 32° giornata del campionato di Serie B Nazionale girone A.

A tre giornate dal termine, la sfida in terra piacentina segnerà 40 minuti che possono voler dire salvezza diretta per i Bees, partiti ad inizio anno con quel chiaro obiettivo.

Gli acciacchi patiti nel girone di ritorno in diversi ruoli del quintetto base dello sciame dei Bees hanno minato la possibilità di puntare addirittura ai playoff, con gli infortuni di Seck, Preti e Voltolini che hanno ridotto di molto la rotazione di coach Dalmonte.

La classifica ad oggi vede i Bees a +4 dalla Virtus Cassino, con la possibilità di avere lo scontro diretto a favore; per questo, una eventuale vittoria su Piombino garantirebbe a capitan Ricci e compagni la matematica certezza della salvezza con 80 minuti di anticipo, riuscendo a guardare le ultime due gare della stagione con maggiore serenità.