Vernasca Silver Flag, tra le auto apripista anche una Fiat 1300 del ’62 della Polizia

Anche quest’anno, come in ogni edizione sin dal 2005, la Questura di Piacenza parteciperà con una vettura storica della Polizia di Stato alla prestigiosa manifestazione motoristica “Vernasca Silver Flag”, giunta alla XXVIII edizione ed organizzata in nel settimana che va da venerdì 21 a domenica 23 giugno dal C.P.A.E. – Club Piacentino Automoto d’Epoca.

Cos’è la Silver fLAG

La Vernasca Silver Flag, manifestazione del calendario italiano ed europeo riservato alle auto d’epoca, raccoglie in ogni edizione più di 200 iscrizioni di collezionisti provenienti da tutta Europa ed è uno dei raduni italiani più premiati in Italia ed in Europa. Si è contraddistinta per essere stata inserita, unica nel panorama italiano, tra le migliori cinque manifestazioni del mondo all’International Historic Motorsport Awards di Londra e risulta tra i club nazionali più premiati in assoluto per l’eccellenza delle manifestazioni organizzate.

LE AUTO DELLA POLIZIA DI STATO

La Polizia di Stato, attraverso l’organizzazione della nostra Questura, sarà presente in questa edizione con un veicolo con ancora la colorazione grigio verde, che contraddistingue le vetture in uso all’allora Corpo delle Guardie di P.S. dagli anni ’50 alla fine degli anni ’70: si tratta di una Fiat 1300 del 1962, perfettamente efficiente e custodita dall’Autocentro della Polizia di Stato di Milano Le tre salite da Castell’Arquato a Vernasca, che contraddistinguono la Vernasca Silver Flag, vedranno quindi come apripista anche quest’auto, che veniva utilizzata nei servizi di controllo della viabilità dalla Polizia Stradale, per il pattugliamento delle strade statali e, proprio nascente in quegli anni, dell’Autostrada del Sole.

La Fiat 1300 sarà accompagnata, come consuetudine, da una vettura attuale della Questura di Piacenza, per questa edizione sarà presente sulle colline della Val d’Arda la magnifica Alfa Romeo Tonale 1500 turbo benzina “mild hybrid”, impiegata nei servizi di Volante e controllo del territorio nella nostra città. La FIAT 1300, che si destreggerà nei tornanti della Val d’Arda, sarà condotta da personale dell’Autocentro della Polizia di Stato di Milano, che ha provveduto anche al trasporto sino a Castell’Arquato; questo veicolo, così originale nella sua livrea, sarà sicuramente apprezzato dal numeroso e qualificato pubblico, che da sempre ha mostrato interesse ed ammirazione per l’arrivo delle vetture storiche della Polizia di Stato alla Vernasca Silver Flag.