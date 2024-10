“Giornata di valorizzazione del Merito”, inaugurato il murales “Volontariamoci”

Sabato 12 ottobre, un appuntamento importante ha coinvolto Lugagnano: la “XIII Giornata di valorizzazione del Merito”. La mattinata, tradizionale appuntamento annuo organizzato da “La Congrega dei Presidenti” con l’ istituto comprensivo Lugagnano Val d’Arda e patrocinato dal Comune è stata suddivisa in due momenti. Per l’occasione, ben due sindaci presenti: quello del Comune di Lugagnano, Antonio Vincini, e quello dei ragazzi, Corrado Gazzola.

In Via Risorgimento, l’inaugurazione del murales “Volontariamoci”, realizzato da quattro piccole artiste della scuola media guidate dalle docenti Chiara Maldotti, Isabella Picone e Sarah Virgenti. Le ragazze sono: Asia Amici, Alice Solari, Michela Manothunga e Greta Pompini. “Il laboratorio ci ha permesso di conoscerci meglio, e che belle, le nostre felpe piene di macchie”.

Al Teatro comunale di Lugagnano, invece, un viaggio tra i progetti promossi da “La Congrega” e le associazioni lugagnanesi: dalle prime nate, “L’unione delle ex allieve” nel 1907 e l’USD Lugagnanese nel 191, all’ultima, Very Important Mum.

Per finire, la consegna delle borse di studio, conferite ogni anno da “La Congrega” ad alunni segnalati dalla scuola per talento, serietà, dedizione. Due quelle per il 2024: la prima, sostenuta dal Tridul (Avis Lugagnano, Aido e Pubblica Assistenza) a Flavio Calcerano, iscritto al liceo scientifico Berenini, mentre la seconda, sostenuta da Avis Rustigazzo, a Giulia Canavelli, iscritta all’istituto tecnico economico Mattei.