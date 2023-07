Centovera, nel paese senza bar una festa per creare occasioni d’incontro

Dove non ci sono più bar, una festa per creare momenti di condivisione e far interagire giovani e anziani. “Un evento che vale tanto per questa piccola frazione”. La consapevolezza di Valentina Sartori che non nasconde l’emozione in vista del grande ritorno della festa di 100vera. Valentina è segretaria della Pro loco del paese e il papà Gianni ricopre il ruolo di presidente. Una questione di famiglia, ma soprattutto un attestato di amore per Centovera. “Stasera sarà come una prima volta – le parole di Sartori -. La nostra associazione è nata nel 2019, anno in cui abbiamo organizzato la prima festa, purtroppo il Covid ha fermato tutto”.

È stato difficile ripartire, siamo pochi ed è tutto più complicato, però l’idea di rivedere la nostra frazione vestita a festa ci ha dato forza”. Dalla prima alla seconda edizione sono passati quattro anni e la frazione di San Giorgio, nel frattempo, ha subito la chiusura di due bar dove i residenti erano abituati a trovarsi per stare insieme. “Due locali storici chiusi perché i proprietari sono andati in pensione – spiega la segretaria della Pro loco – , a Centovera quindi non ci sono più molte occasioni di incontro e noi non vogliamo che diventi solo un luogo di passaggio o un paese-dormitorio”. Per questo, l’evento organizzato nel campo sportivo davanti alla chiesa acquisisce un valore particolare, di rinascita e di futuro.

Tra le peculiarità offerte durante la tre giorni di festa ci saranno anche i tradizionali biscotti Esse di Centovera: “La leggenda narra che la prima teglia di biscotti sia stata prodotta negli anni quaranta – raccontano Gianni e Valentina – da una pasticceria del paese che si ritrovò con un esubero di impasto per le ciambelle”. “Allora, come oggi, sprecare del cibo sarebbe stato un sacrilegio – continuano padre e figlia -, quindi vennero realizzati dei biscotti a forma di serpentino che da subito entrarono a far parte della tradizione culinaria del posto”.