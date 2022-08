Non ha fortunatamente riportato ferite ma solo spavento la donna al volante dell’auto uscita di strada a Centovera di San Giorgio. Per cause da accertare la guidatrice ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato nel fosso a lato della carreggiata. Sul posto è intervenuta la pubblica assistenza di San Giorgio.

