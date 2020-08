John Greaves, Anna Barbazza e Lino Capra Vaccina incantano il borgo

La musica ha avvolto ieri sera, 28 agosto, il borgo di Caminata (Alta Val Tidone), per un appuntamento tanto atteso quanto suggestivo. Una vera scoperta per i numerosi palati fini, giunti anche da lontano. Ad esibirsi in questo concerto di musica e poesia John Greaves, Anna Barbazza e Lino Capra Vaccina.

I primi due hanno spesso suonato insieme, mentre per Lino la collaborazione è cominciata da poco in sala di incisione all’Elfo Studio, per l’ultimo disco di John. Questo concerto, in cui un solo brano è stato programmato, è stata anche un’occasione per i musicisti di iniziare, sul palco, una nuova amicizia. Numeroso il pubblico, che i tre musicisti hanno saputo deliziare ed emozionare con la loro applaudita esibizione.