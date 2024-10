Alta Val Tidone, finalmente un accordo mette fine alla lite sulle antenne

Il comune di Alta Val Tidone e il gestore di telefonia mobile Inwit che gestisce l’antenna di Costalta di Pecorara hanno trovato un accordo che mette fine ad un tira e molla che dura da anni. Il gestore verserà 30mila euro, che è l’ammontare dei canoni di affitto arretrati non versati fino ad oggi, e in più si impegnerà a versare il diritto di superficie, per l’occupazione di suolo pubblico, da qui ai prossimi 30 anni. Il totale complessivo da versare subito nelle casse del comune di Alta Val Tidone è di 78 mila euro. L’accordo ha ricevuto il via libera del consiglio comunale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’