Festa da record a Pianello. Si celebra la fine dell’estate e la bontà del cotechino

A Pianello agosto termina con una fiera da record. Strade e piazze del paese sono invase da decine di ambulanti che dalle prime luci di questa mattina hanno dato vita a un’esposizione di merce e prodotti tipici per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Non mancano luna park e i sempre gettonatissimi stand della pro loco. Di pari passo con la fiera d’agosto, l’associazione di volontariato locale anima infatti la sagra del cotechino caratterizzata – come da tradizione – dalle lunghe code di visitatori in attesa di poter gustare un panino imbottito con il famoso cotechino corto.

In teatro, inoltre, un gruppo di antiquari ha allestito una mostra il cui ricavato sarà in parte devoluto all’hospice di Piacenza.

FOTO GALLERY DI MASSIMO BERSANI