Il sindaco uscente Albertini si ricandida in Alta Val Tidone. Si vota il 14 e 15 maggio

Franco Albertini scende di nuovo in campo e si ricandida per la guida del Comune di Alta Val Tidone. La sua squadra, a cui aveva dato disponibilità a ricandidarsi, ha accettato. A breve dovrebbe essere non solo formalizzata la sua discesa in campo, ma anche la lista di nomi che correranno insieme a lui in vista delle elezioni del prossimo 14 e 15 maggio. “In linea di massima – dice Albertini – la mia ricandidatura è ormai definita. Sabato – aggiunge – ci ritroveremo per formalizzare l’accettazione di tutte le candidature, raccogliere le firme e i documenti necessari, anche ad integrare le linee guida del programma che comunque sarà in linea di continuità con quanto fatto finora”. Si attende ora di sapere chi sarà lo sfidante, o gli sfidanti, per la poltrona di sindaco di Alta Val Tidone.

