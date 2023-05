Pianello, in centinaia alla fiera di Primavera e alla sagra d’la galeina grisa

Il tempo incerto non ferma la fiera di Primavera e la sagra d’la galeina grisa. Pianello ospita la tradizionale fiera con cui il paese “balcone fiorito” della vallata apre il calendario di eventi estivi. Il cielo coperto non ha impedito agli oltre 150 tra ambulanti e hobbisti di invadere le vie del borgo e non ha fermato le centinaia di visitatori che hanno deciso di trascorrere qualche ora sulla fiera.

La parte del leone la fanno i volontari della Pro loco impegnati, già da ieri sera, in un tour de force agli stand allestiti in piazza Mercato. Gettonatissime, come sempre, le frittate insieme a tutti i piatti preparati dalle decine di volontari che trascorrono la festa del primo maggio al lavoro, per accogliere i turisti in cerca di un po’ di relax. Presenti tra gli altri al taglio del nastro il deputato piacentino Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e la senatrice Elena Murelli entrambi del Carroccio, insieme a sindaci, consiglieri regionali e provinciali. “Dal canto nostro – dice l’assessore Simone Castellini – siamo molto soddisfatti. Nonostante il tempo incerto tutti gli ambulanti si sono presentati e anche agli stand della Pro loco stanno lavorando tantissimo”. Presenti anche il luna park e una mostra del ricercatore valtidonese Antonio Zucconi, nella rocca comunale. Stand gastronomici aperti anche stasera. Si chiude con Matteo Bensi.

LA FOTO GALLERY DI MASSIMO BERSANI: