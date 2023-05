Urne aperte anche in Alta Val Tidone. Serve superare il quorum per Albertini

Una sfida in solitaria quella di Franco Albertini che per riconfermarsi sindaco del Comune di Alta Val Tidone dovrà superare il quorum. Albertini verrà infatti eletto solo nel caso in cui la sua lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Ai fini del calcolo del quorum non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) che non esercitano il diritto di voto. Sono 2.676 i cittadini con diritto al voto che dalle 7.00 di stamattina fino alle 23.00 di stasera e poi domani dalle 7.00 alle 15.00 potranno recarsi alle urne.