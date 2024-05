A Pianello due liste per 1.093 elettori: sfida tra Alfredo Giuppi e Mauro Lodigiani

Due le liste in corsa a Pianello per l’amministrazione del paese, dove i 1.903 elettori sono chiamati a scegliere tra altrettanti candidati sindaco: eccoli in ordine di comparizione sulla scheda elettorale.

Alfredo Giuppi (di 48 anni) che guida “Lista civica per Pianello”, e Mauro Lodigiani (di 67 anni) che si presenta con “Pianello prima di tutto”.