BFF, Paolo Sorrentino assente per febbre: al sul posto arriva Filippo Scotti

Il regista Paolo Sorrentino, che avrebbe dovuto essere a Bobbio questa sera in occasione della proiezione del film “É stata la mano di Dio”, ha la febbre e non potrà perciò essere presente. La proiezione del film è confermata e all’incontro successivo prenderanno parte Enrico Magrelli, Marco Bellocchio e il protagonista maschile Filippo Scotti, vincitore l’anno scorso a Venezia del Premio Marcello Mastroianni come miglior emergente.

