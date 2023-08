Al Bobbio Film Festival il sogno punk di “Margini”. Stasera tocca a Papaleo

A caratterizzare la quarta tappa del Bobbio Film Festival è stata la deliziosa opera prima “Margini” diretta da Nicolò Falsetti, ospite del dibattito moderato, al termine della proiezione da Enrico Magrelli. Il film, unico italiano, in concorso alla 37° edizione della Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra di Venezia, racconta una storia universale, una storia di amicizia e disagio, di sogni mimetizzati nel lento tran tran della provincia toscana, di passioni brucianti e speranze infrante. Ribellione e genuinità. La pellicola è infatti ambientata nel 2008 in una Grosseto avvolta nelle spire del punk, la colonna sonora di una generazione.

“E’ il genere che – ha spiegato il regista accompagnato nella presentazione dall’attrice Silvia D’Amico – ascoltiamo e ascoltavamo da ragazzini e volevamo fosse il filo conduttore del film, che diventasse il trait d’union tra i destini dei tre personaggi principali, quelli che formano la band, i membri dei Wait for Nothing. I protagonisti di “Margini” sono Edoardo, Michele e Iacopo (Emanuele Linfatti, Francesco Turbanti, Matteo Creatini) in fibrillazione per un evento epocale: l’imminente concerto all’Estragon di Bologna in apertura dei Defense. Ma, nella trama, il concerto all’ultimo salta e così i tre decidono di invitare il gruppo americano a Grosseto. Qui comincia la scalata e la musica diventa quasi una malattia”.

Falsetti si è soffermato sulla vita di provincia e sulla sua formazione giovanile: “Quando tornavamo da un concerto si respirava una sensazione stra. Si scendeva dal treno, uscivamo nel piazzale della stazione di Grosseto e intorno a noi, lì, a casa nostra, c’era quella disturbante, tranquillità. Sembrava non sarebbe mai successo niente. Ecco, abbiamo sempre percepito quel momento come un cortocircuito, una collisione di mondi, una situazione che ci faceva sentire fuori luogo, consolato solo dalla consapevolezza che prima o poi, da quel posto, ce ne saremmo andati. Questo è stato il punk per noi”.

STASERA PAPALEO – La serata del 1° agosto è dedicata a Rocco Papaleo, regista e protagonista di “Scordato”.