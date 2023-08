Traschio, “L’apparizione della Madonna a Sant’Orsola” torna all’antico splendore

Giovedì scorso, nella Chiesa di San Giovanni Battista, nella frazione di Traschio di Ottone, è stato presentato il quadro “L’apparizione della Madonna a Sant’Orsola” riportato all’antico splendore dalla restauratrice Margherita Levoni, nell’ambito di un progetto di valorizzazione delle opere presenti nel territorio, fortemente voluto dal vicesindaco del Comune di Ottone, Maria Lucia Girometta, in collaborazione con la parrocchia e grazie al contributo della Banca di Piacenza.

Tantissime persone si sono ritrovate all’interno della chiesa di Traschio per condividere questo momento, motivo di orgoglio per coloro che amano le nostre montagne e sentono sempre vivo un senso di comunità ormai fuori dal comune. Dopo la benedizione di Don Aldo Maggi, Girometta ha ricordato l’avvocato Corrado Sforza Fogliani, che da subito aveva accolto con interesse ed entusiasmo l’idea di potere sostenere l’arte anche in queste piccole realtà.

Durante l’evento, lo storico Attilio Carboni ha ripercorso la storia della chiesa di Traschio.