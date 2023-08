Donatella Ronconi premiata Piacentina dell’anno: “Dedicato a tutti i piacentini”

La presidente di Editoriale Libertà Donatella Ronconi ha ricevuto questa sera a Bobbio il premio di “Piacentina dell’anno” nel corso della serata conclusiva della tredicesima edizione della Settimana della letteratura, organizzata dalle Edizioni Pontegobbo.

A consegnarle il riconoscimento, il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e la direttrice di Edizioni Pontegobbo Daniela Gentili.

”Dedico questo riconoscimento a tutti i piacentini – ha commentato Donatella Ronconi – a tutti coloro che ci hanno seguito in questi anni, da Piacenza e da tutto il mondo. Libertà è lo specchio in cui tutti i piacentini si guardano tutti i giorni, che vivano in città o nei paesi della provincia, perché anche quelli più piccoli godono della nostra attenzione. Non ci siamo mai dimenticato di quegli eventi che possono sembrare minori, ma che per noi non lo sono mai stati. Abbiamo sempre lavorato per la gente, ciascuno aprendo il giornale può trovare qualcuno che lo riguarda. Da 140 anni e ancora per tanti”.

Daniela Gentili ha letto la motivazione del premio: “Donatella Ronconi, editore pure e indipendente, con il suo coraggio imprenditoriale, la sua visione e il forte legame con il territorio ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di Editoriale Libertà.

Le sue capacità imprenditoriali hanno garantito la continuità dell’azienda. Con il suo quotidiano impegno ha dato un forte contributo alla crescita, allo sviluppo e alla modernizzazione di Piacenza e della provincia. Ha lavorato per fare una visione di futuro a Piacenza, valorizzando il senso di comunità, dando impulso al cambiamento del territorio”.

Durante la serata, condotta dell’ex direttore di Libertà Gaetano Rizzuto, la giornalista Antonella Lenti ha presentato il libro dedicato ai 140 anni di Libertà.

