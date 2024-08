Stasera si apre la Settimana della letteratura di Bobbio con una lente sulla storia

L’attesa è finita: questa sera (19 agosto) prende il via la Settimana della letteratura di Bobbio, l’evento culturale che da quattordici anni anima le serate estive in Alta Val Trebbia. Dal 19 al 24 agosto, il loggiato dell’abbazia di San Colombano si trasforma in un vivace crocevia di incontri, riflessioni e creatività, offrendo al pubblico un programma ricco e variegato.

Organizzata da Edizioni Ponte Gobbo in collaborazione con il Comune di Bobbio e l’Associazione Librariamente, la manifestazione non è solo una celebrazione della letteratura, ma anche un’occasione per scoprire nuovi autori, approfondire temi di attualità e godere di momenti musicali unici. La settimana culminerà sabato 24 agosto con la consegna del premio Piacentino dell’anno, che quest’anno onorerà due figure: Francesca Lipeti, medico missionario in Kenya, e Astutillo Malgioglio, ex calciatore e campione di solidarietà.

Questa sera, alle 21 Piero Badaloni aprirà la manifestazione presentando il suo libro “Quando il passato non vuole passare – I crimini del franchismo tra rimozione e memoria” (Le Piccole Pagine), dialogando con Sandro Beretta. A seguire, alle 21.45 Luca Pandelli terrà una conferenza intitolata “L’importanza del dissenso non represso”, un approfondimento in memoria del centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti. La serata si concluderà con la presentazione del libro “L’ombra del ras” (Edizioni Pontegobbo) di Ermanno Mariani.