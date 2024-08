Settimana della Letteratura, truffe miliardarie e pedalate attraverso l’Asia

La seconda serata di questa edizione della Settimana della Letteratura a Bobbio, organizzata da Edizioni Pontegobbo, ha spinto il foltissimo pubblico raccolto sotto il loggiato dell’Abbazia di San Colombano a riflettere sulla complessità dell’animo umano, in particolare sulla sua resilienza e sulla sua avidità.

Le truffe ai vip di Massimo Bochicchio

Di avidità si è occupato infatti il giornalista Gigi Riva, in dialogo con il vicedirettore di Telelibertà e liberta.it Michele Rancati per presentare il suo nuovo romanzo “Ingordigia” (Mondadori), basato sulla vita del “broker dei vip” in realtà truffatore Massimo Bochicchio.

“Mi sono chiesto come sia stato possibile che delle persone appartenenti alla classe dirigente italiana, seguite da professionisti, si siano fatte ingannare in un momento in cui il valore del denaro era zero” ha spiegato Riva “all’apparenza potrebbe sembrare che sia Bochicchio il vero ingordo, ma in realtà c’è un’ingordigia generale: di Bochicchio, di sua moglie, dei truffati. Alla promessa di fare parte di un gruppo di privilegiati a cui è concesso ciò che per gli altri è inarrivabile, le vittime si sono lasciate convincere a investire i patrimoni di famiglia. È un tema ricorrente nella contemporaneità, e non riguarda solo pochi ricchi”.

Una pedalata Italia-Giappone piena di bellezza

Una storia di tenacia e di generosità inattesa quella raccontata invece dall’ex Preside dell’Alta Valtrebbia Luigi Garioni, che nel suo libro “Pedalando verso Est” ha ripercorso i suoi sei mesi di viaggio in bici partendo da Bobbio fino al Giappone, per un totale di più di diecimila chilometri e diciotto paesi attraversati. Un percorso, su strada e nel suo animo, già documentato nel suo blog e approfondito in dialogo con Anna Leonida dell’Associazione Nuovi Viaggiatori.

“Durante questa lunga pedalata ho scoperto che il mondo, in fondo, è migliore di quello che si pensi” ha ricordato Garioni “tappa dopo tappa mi sono imbattuto in tantissime manifestazioni di generosità, anche chi aveva poco o nulla ha comunque scelto di ospitarmi in casa propria; sono tornato a Bobbio che ero una persona migliore. Ho sperimentato tanta bellezza e per questo ho pensato di raccontarla prima online e poi in questo libro”.

Questa sera appuntamento letterario dedicato al benessere. Ospiti il nutrizionista e divulgatore Stefano Vendrame, che presenterà il suo libro alla scoperta delle insidie dell’alimentazione, e la gastroenterologa Samanta Mazzocchi, con un volume dedicato al legame tra salute intestinale ed emozioni presentato in dialogo con la giornalista di Telelibertà Nicoletta Marenghi.