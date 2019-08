Weekend di esodo: oggi in autostrada bollino nero, domani e lunedì sciopero dei casellanti

Spenti i computer in ufficio e abbandonate camicie e cravatte, gli italiani si preparano alle vacanze di agosto. L’ultimo scoglio da superare in vista del meritato del relax sono i disagi legati al traffico in autostrada. Questa mattina, sabato 3 agosto, è previsto il bollino nero che nel pomeriggio e nella giornata di domani diventerà rosso. Per la serata di oggi la situazione dovrebbe essere più tranquilla. In generale dunque sarà un weekend di criticità sui tratti autostradali in particolare verso le località balneari.

Domenica 4 agosto e lunedì 5 sono possibili disagi anche a causa dello sciopero indetto dai casellanti. Nelle barriere di transito dovrebbero rimanere aperti solo i varchi automatizzati e quelli che prevedono il pagamento con carte prepagate o con casse automatiche.

Sul fronte meteo, dopo le violente precipitazioni di ieri, per il fine settimana è previsto cielo sereno con temperature tipicamente estive.