Primo controesodo dell’estate: traffico da bollino rosso sulle autostrade

Primo fine settimana di controesodo. Previsti nelle prossime ore volumi di traffico intensi, collegati ai primi rientri dei vacanzieri, soprattutto nella direzione sud-nord e verso i principali centri urbani. In particolare, si prevedono già dal pomeriggio odierno condizioni di traffico da bollino rosso, mentre il picco dei rientri si concentrerà nella giornate di domani e soprattutto in quella di domenica. “Non si potranno, pertanto, escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti” rendono noto dal Centro di coordinamento nazionale della viabilità.

Il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t sarà vigente nella giornata di sabato dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e in quella di domenica dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, attuando, laddove la rimozione non sia tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibile.

Infine, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino una guida prudente e rispettosa delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico e su quelle meteo, attese ed in atto.