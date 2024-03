Potature in corso in via XXI Aprile: secondo giorno di rallentamenti e traffico in tilt

Per il secondo giorno consecutivo hanno congestionato il traffico nel pieno pomeriggio: si tratta delle operazioni di potatura delle alberature di via XXI Aprile a Piacenza. Il senso unico alternato, reso necessario per mantenere in sicurezza le operazioni di manutenzione del verde cittadino, ha provocato – sia oggi, mercoledì 6 marzo, sia ieri – un forte rallentamento del traffico in tutta la zona.

Il disagio è proseguito per diverse ore. Il rallentamento del traffico si è registrato fin dalla mattina, con consistenti code di veicoli che si sono formate soprattutto nelle ore di punta.

Auto a rilento lungo via XXI Aprile, ma le ricadute delle manovre di messa in sicurezza delle piante presenti in zona sono arrivate a ridosso di barriera Torino, con ripercussioni sulla fluidità del traffico che sono transitate sulla via Emilia Pavese. La manutenzione resta tuttavia operazione di stretta necessità e il disagio conseguente da mettere in conto, anche alla luce degli ultimi crolli di alberature, in città e in provincia.