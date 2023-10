Scuole e logistica, a Castello traffico sempre in tilt: “Decine di auto incolonnate”

Decine di auto incolonnate ai cambi turno della logistica. Con la ripresa delle scuole e di tutte le attività a pieno regime attorno alle 14, ma anche attorno alle 18, via Allende si trasforma in un imbuto. Decine e decine di auto in coda con conseguenze che si ripercuotono a cascata anche sulla viabilità interna al centro abitato, visto che da via Allende quasi tutti si immettono in piazzale Gramsci per poi prendere le direzioni chi per Borgonovo, Piacenza, Stradella o il centro città.

Anche lungo il ponte di Pievetta non va meglio. “Possibile che da Castello a Pieve devo impiegare mezz’ora ad andare e mezz’ora a tornare?”, dice un pendolare che ogni giorno percorre il ponte di Pievetta transitando lungo via Allende e Dogana Po. Stesso discorso per chi, per evitare via Allende e il centro città, passa lungo la strada del Colombarone e poi risale verso Fontana Pradosa. “Anche qui – testimonia una pendolare – ci sono orari in cui ti trovi incolonnato, senza contare che se il passaggio a livello è chiuso sei fregato”.

