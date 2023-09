“Via Boselli come un’autostrada”. Residenti chiedono il dissuasore

Auto che sfrecciano a velocità sostenuta, ben al di sopra dei limiti consentiti. Pedoni e ciclisti in pericolo. Marciapiedi impraticabili e parcheggi selvaggi. E’ questa la fotografia scattata da residenti e commercianti di via Boselli, a Piacenza, che ora chiedono al comune di essere ascoltati. “Qui la situazione sta peggiorando – spiega un abitante. La notte è impossibile dormire e di giorno il pericolo di essere investiti è più che concreto. Chiediamo che venga posizionato un dissuasore di velocità nel tratto che va verso via Manfredi”. All’incrocio tra via Raineri e via Boselli è già presente un dosso, ma non basta. “Oltre alla velocità delle automobili che mette in pericolo anche anziani e bambini c’è un serio problema di sicurezza- aggiunge un barista. In alcune occasioni siamo stati costretti a chiedere aiuto alle forze dell’ordine”.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI