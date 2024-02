Caos viabilità in via Giordani, appello dell’assessore: “Serve collaborazione dei genitori”

“Il nodo è sempre lo stesso, il problema non è sparito. Ma il monitoraggio delle segnalazioni, in sinergia con la polizia locale, mostra benefici viabilistici sullo stradone Farnese e via San Siro. Di certo, però, il traffico è aumentato nel tratto di via Giordani all’interno della Ztl”. Lo fa sapere l’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni, in risposta a una lettera ricevuta dalla nostra redazione riguardo il nodo viabilistico tra via Giordani e lo stradone Farnese, in prossimità della scuola elementare. Un tratto oggetto, a partire dalla metà dello scorso gennaio, di una sperimentazione voluta dall’amministrazione Tarasconi: la Ztl ridotta in direzione di via Scalabrini, cioè la proroga mattutina di mezz’ora che dal lunedì al venerdì consente fino alle 8.30 – e non alle 8 come da orario standard – di transitare ai varchi della zona a traffico limitato all’intersezione tra via Giordani e via San Siro, nonché in via Scalabrini, con l’obiettivo di alleggerire la concentrazione dei veicoli davanti alla scuola elementare.

“L’incidenza degli alunni iscritti che provengono al di fuori del quartiere è superiore al 30 per cento, incrementando dunque l’appesantimento viabilistico della zona – prosegue Bongiorni – perché molte famiglie raggiungono la scuola in auto. La sperimentazione della nuova Ztl è stata promossa per dare un’alternativa maggiore al deflusso dei veicoli. Ma alcune auto procedono o posteggiano nel senso opposto di marcia, bisogna anzitutto rispettare il codice della strada. Il comportamento individuale è importante”.

L’assessore aggiunge: “Sono in corso valutazioni sulla sperimentazione, in vigore fino al 30 giugno, ma nulla impedisce di interromperla prima. L’altra soluzione estrema riguarderebbe la realizzazione di una strada scolastica in via Giordani, ovvero la pedonalizzazione del tratto nelle fasi di ingresso e uscita dall’istituto scolastico, pur con il rischio che il traffico si scarichi totalmente sullo stradone Farnese”. E la visione politica di Bongiorni, lo ricordiamo, è quella di portare lo stradone Farnese a senso unico proprio per risolvere la questione – a detta sua – una volta per tutte.

Nel frattempo, però, alcuni genitori protestano contro la misura della giunta Tarasconi che non darebbe gli effetti desiderati: “Mancanza di tutela per pedoni e ciclisti durante la fascia oraria di entrata e uscita dalla scuola” è il problema segnalato. “Il parcheggio selvaggio, complice anche il prolungamento dell’orario Ztl, porta gli utenti deboli della strada a camminare anche in mezzo alla carreggiata”.

“La stessa situazione – proseguono i genitori – si registra sullo stradone Farnese, dove le auto ingombrano le piste ciclabili. È scontato sottolineare quanto questo metta i pedoni e i ciclisti costantemente in pericolo, complice il traffico già congestionato e i pullman che talvolta si incrociano creando condizioni critiche”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: