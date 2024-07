Lavori in corso all’incrocio di viale Dante: viabilità in tilt e auto sulle strisce pedonali

A Piacenza l’incrocio tra viale Dante, via Nasolini e via Damiani è in tilt a causa di un cantiere avviato da qualche giorno per la sostituzione delle tubature del gas. Secondo alcuni cittadini la segnaletica non è sufficiente, costringendo molte auto a effettuare inversioni a U, anche sopra i marciapiedi, trovandosi improvvisamente la strada sbarrata. Un veicolo è stato addirittura ripreso mentre percorre le strisce pedonali, tagliando l’area del cantiere per raggiungere viale Dante. Ecco il video:

Il disagio viene segnalato anche dal consigliere comunale Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza). La ditta responsabile dell’intervento, 2i Rete Gas, fa sapere che “entro pochi giorni potrebbe essere riaperta una corsia di transito lungo viale Dante”, mentre il passaggio all’incrocio tra via Nasolini e via Damiani resterà chiuso “ancora per tre settimane”. L’amministrazione comunale ha sollecitato l’azienda per chiedere una migliore gestione viabilistica dei lavori.