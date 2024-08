Parcheggio in Cittadella, modifiche alla viabilità dal 23 agosto: ecco cosa cambia

Ieri i volantini informativi sulle auto, oggi il provvedimento per la nuova viabilità. Passo dopo passo, il futuro di piazza Cittadella prende forma. Il Comune di Piacenza ha pubblicato le modifiche alla circolazione nell’area che sarà coinvolta dal maxi-cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato, un progetto del valore di oltre 14 milioni di euro, atteso e discusso da oltre dodici anni. Un intervento che nasce da un partenariato pubblico-privato tra Palazzo Mercanti e la società Piacenza Parcheggi.

E c’è una data, nell’atto firmato dal Servizio mobilità e infrastrutture, che sembra suggerire – o quantomeno ipotizzare – la partenza del cantiere: “Dalle ore 7.00 del giorno 23 agosto 2024 fino a fine lavori” si legge nelle carte. La concessione, lo ricordiamo, richiede che l’intervento prenda il via entro 30 giorni dalla consegna dell’area, quindi entro il 29 agosto. Il manager di Piacenza Parcheggi, Filippo Lodetti Alliata, interpellato da Telelibertà, non conferma la data di partenza dei lavori né rilascia alcuna dichiarazione.

Nel frattempo, dunque, attenzione alla viabilità. Le modifiche prevedono il divieto di circolazione e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in piazza Cittadella, tra l’intersezione con via Cittadella e via Bertè. Nella stessa piazza, nel tratto tra via Bertè e via Cittadella, sarà istituito un senso unico di marcia con direzione da via Bertè a via Cittadella, e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. In via Cittadella, sarà obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti da piazza Cittadella, con il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata nel tratto tra via Gregorio X e via Bacciocchi.