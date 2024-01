L’assessore: “Valutazioni su stradone Farnese e via IV Novembre a senso unico”

“Stradone Farnese, via IV Novembre e il primo tratto di Corso Vittorio Emanuele a senso unico”. La possibile (e grande) novità per le strade di Piacenza è stata lanciata dall’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni durante “Nel Mirino”, il format d’approfondimento di Telelibertà condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi e dal giornalista Thomas Trenchi.

Nella puntata dedicata alla situazione della viabilità cittadina, Bongiorni ha svelato un obiettivo che l’amministrazione Tarasconi vorrebbe portare a termine da qui alla fine del mandato: “È un’idea che va studiata con attenzione, ma che nella nostra ipotesi andrebbe a ridurre i tempi di percorrenza. Il senso unico della circolazione andrebbe da piazzale Libertà fino al Dolmen sullo stradone Farnese, poi nell’ultimo tratto di Corso verso il liceo scientifico, dopodiché in via IV Novembre in direzione di viale Patrioti”. Una soluzione per “aiutare la viabilità anche nella zona delle scuole e del Cheope e dare maggiore agibilità orizzontale della strada”.

Parere sull’argomento da rinviare dopo attente valutazioni per gli altri ospiti in studio, ovvero l’amministratore unico di Tempi Agenzia Paolo Garetti, il direttore di Confcommercio Piacenza Gianluca Barbieri e il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella.

Nella serata di “Nel mirino”, tanti i temi toccati: dalla Ztl “allargata” di via Giordani allo studio di fattibilità per nuove zone 30, fino al traffico e alla sicurezza delle strade. Spazio anche ai temi del traffico legati ad alcune delle arterie più affollate, specie nelle ore di punta, come via Veneto. A tener banco anche la sicurezza di alcune strade, come l’incrocio fra viale Dante e via Conciliazione, uno dei punti che apre alla possibilità di nuovi autovelox fissi in città.

