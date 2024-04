“On the road again”, il nuovo format di Roberto Salini in onda su Telelibertà

Viaggio, immaginazione e curiosità. Sono i temi del nuovo format di Telelibertà dal titolo “On the road again – In viaggio con Roberto” seguito dal fotografo ed escursionista Roberto Salini che, con un ciclo di otto episodi, incanterà i telespettatori attraverso racconti di viaggio e splendide fiabe contemporanee in connessione con l’infinito.

La prima puntata, in onda domenica 21 aprile alle 20.10 racconterà la regione francese della Camargue e i tramonti del Portogallo.

LE OTTO PUNTATE ALLA SCOPERTA DEL MONDO

Dalla Francia alla Turchia, dall’Islanda alle Repubbliche Baltiche, passando per la penisola Scandinava e Capo Nord, il Belgio e l’Olanda, la Gran Bretagna, arrivando in Cappadocia, Egitto e Marocco: sono le meravigliose mete che Roberto Salini presenterà nel nuovo programma di Telelibertà.

“Viaggiare è un’esperienza che va ben oltre il semplice spostarsi da un luogo all’altro” – sottolinea l’escursionista – è una sfida che coinvolge tutti i sensi, un susseguirsi di emozioni e scoperte che ti spingono a superare confini fisici e mentali, aprendo la mente a nuove visioni”.

“Sono viaggi che – spiega Roberto – ho compiuto tra il 2012 e il 2020. Io, mia moglie e mia figlia, a bordo di un furgone camperizzato. I miei viaggi sono preparati a tavolino”. “Le pagine della Lonely Planet diventano compagne fidate, mentre sfoglio con impazienza le mappe, scrutando le immagini e le descrizioni dei luoghi che desideriamo esplorare” – ha concluso.

L’esperto escursionista ha affrontato questi viaggi con il cuore pieno di aspettative e di emozioni, fissando lo sguardo su mete lontane, sognando di varcarne i confini per vivere esperienze indimenticabili e capendo che il viaggio non è solo un tragitto fisico da un luogo all’altro, ma un’avventura che si sviluppa dentro di noi, arricchendoci di nuove prospettive, conoscenze e ricordi preziosi.