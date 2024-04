“On the road again”, la Turchia nel racconto del viaggiatore Roberto Salini

Nella seconda puntata del nuovo format di Telelibertà, “On the road again”, in onda questa sera, domenica 28 aprile, alle 20.10, il viaggiatore e videomaker Roberto Salini ci porta, dopo le meraviglie della Camargue e del Portogallo raccontate nel primo episodio della serie, alla scoperta della Turchia in tutte le sue sfaccettature: dalla magnificenza della costa mediterranea all’incanto dell’entroterra, dagli scorci luminosi della parte orientale alla suggestiva costa del mar Nero. Attraverso le sue immagini e le sue storie, Salini ci guida in un viaggio affascinante sulle rotte dell’infinito perdendosi in paesaggi mozzafiato, visitando città ricche di storia e fascino incontrando le comunità locali.

viaggiare per crescerE

Per Roberto Salini, viaggiare va ben oltre il semplice atto di spostarsi da un luogo all’altro: è un’opportunità per scoprire e confrontarsi, imparare, crescere, dialogare. Ogni viaggio è prima di tutto un viaggio interiore, un modo per spalancare la mente e il cuore a nuove esperienze e culture e lasciarsi trasportare dalle emozioni.