A “Lo Specchio” Andrea Sinigaglia: viaggio nella gastronomia made in Italy

Il viaggio di “Lo specchio di Piacenza” continua martedì 7 maggio alle 20.30: il format di Telelibertà, ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi e arrivato alla sedicesima puntata, ospita nell’occasione Andrea Sinigaglia, il direttore generale di Alma, la rinomata scuola di cucina italiana, che ha sede nella splendida reggia di Colorno a Parma.

Parliamo del più autorevole centro di formazione professionale, dedicato all’ospitalità e alla ristorazione italiana a livello internazionale, un’istituzione che si distingue per l’eccellenza della sua formazione e per il suo prestigio. Grazie alla sua reputazione consolidata e alla sua vasta rete di contatti nel settore, è in grado di offrire agli studenti opportunità uniche di crescita e di sviluppo professionale.

un viaggio nel mondo della gastronomia

Attraverso le parole di Sinigaglia, avremo modo di esplorare il mondo della gastronomia made in Italy, scoprendo le sue radici, la sua evoluzione e il suo impatto sulla cultura e sull’economia locale e globale. La formazione di Sinigaglia ha radici profonde che spaziano attraverso diverse discipline e ambiti di studio. Il suo percorso inizia con il diploma alla scuola alberghiera di Salsomaggiore, successivamente ha ampliato i suoi orizzonti accademici ottenendo una laurea in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Milano. Ha proseguito i suoi studi con un master a Bologna in Storia e Cultura della cucina, approfondendo la sua conoscenza delle radici storiche e culturali della gastronomia italiana. Infine, ha arricchito il suo bagaglio formativo con un master a Piacenza, il “Must”, concentrandosi sullo sviluppo turistico territoriale.