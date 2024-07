Stasera alle 21.00 torna “ColtiviAmo Piacenza”: protagoniste le nocciole

“ColtiviAmo Piacenza”, torna nella sua quarta puntata, in onda questa sera alle 21.00, su Telelibertà, per approfondire il tema delle nocciole.

Il format, ideato e condotto da Marzia Foletti, concentra, nell’occasione, l’attenzione su un prodotto straordinariamente ricco di nutrienti proteici e fonti di energia. Non solo questi alimenti fanno bene alla salute e alla pelle, ma possono essere utilizzati in una varietà sorprendente di modi, dalla colazione alla cena, dimostrando una versatilità culinaria unica.

focus della puntata: le nocciole

Questo particolare prodotto, che da sempre ha avuto una forte presenza nelle tradizioni agricole di regioni italiane come il Piemonte e la Campania, sta trovando un terreno fertile e condizioni favorevoli anche nel territorio piacentino. In effetti, la coltivazione sta vedendo una crescita significativa nella provincia di Piacenza, dove è diventata la seconda coltura arborea più diffusa, con un centinaio di ettari coltivati. Ospiti della puntata, l’ultima prima del ritorno a settembre, sono annunciati i professori Sergio Tombesi, docente scienze agrarie, alimentari e ambientali e coltivazioni arboree, e Roberta Dordoni, docente ⁣scienze e tecnologie alimentari dell’università Cattolica di Piacenza, oltre a Luciana Tavella, docente scienze agrarie forestali alimentari dell’università di Torino. Porteranno la propria testimonianza anche Michela Bellachioma titolare della Facma srl e Tiziano Gatti, presidente Cda Lusuco, società agricola cooperativa. Interessante il focus riservato alla giornata formativa “Nocciolo e ricerca. Percorsi innovativi per rispondere alle sfide di oggi e di domani” che si è tenuta nei giorni scorsi all’Università Cattolica di via Emilia Parmense.