Boom di malattie infettive: a “Star bene” l’allarme antibiotico-resistenza

“Ho mal di gola e prendo subito l’antibiotico, mi viene il raffreddore e prendo l’antibiotico, vado dal dentista e cosa faccio? Prendo l’antibiotico preventivo”. C’è una nuova emergenza da gestire che, nei prossimi anni, potrebbe diventare la prima causa di morte nel mondo. Stiamo parlando dell’antibiotico resistenza che, solo in Italia, potrebbe causare fino a 10 milioni di decessi all’anno nel 2050.

Stasera a “Star bene”, la trasmissione di Telelibertà in onda alle 21.00 e condotta dalla giornalista Marzia Foletti si discute di malattie infettive. In studio ne parleranno Filippo Trapani, direttore Malattie Infettive dell’Ospedale di Piacenza, Giovanna Ratti, responsabile del Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Piacenza, Luigi Cavanna, oncologo e primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group, azienda che sostiene, in modo incondizionato, la trasmissione.

Nel contesto globale, le malattie infettive rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità. La pandemia da COVID-19, ha messo in evidenza l’importanza della prevenzione e del controllo delle infezioni su scala mondiale. Le strategie di prevenzione includono vaccinazioni, igiene delle mani, l’uso di dispositivi di protezione individuale e il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari. Le infezioni acute possono manifestarsi improvvisamente con sintomi intensi, mentre quelle croniche, come l’HIV, possono rimanere silenti per anni e solo successivamente causare danni a lungo termine. Nel Piacentino le diagnosi di Hiv sono in aumento.

