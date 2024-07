“Lo specchio” ospita Cristian Camisa, presidente nazionale di Confapi

Martedì 9 luglio alle 20.30 su Telelibertà “Lo specchio di Piacenza”, format ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi, ospita Cristian Camisa dal 2022 presidente di nazionale di Confapi.

il percorso di camisa

Nel 2010, Camisa ha iniziato il suo percorso in Confapi, l’associazione delle piccole e medie industrie private italiane, dapprima come consigliere e poi come membro della giunta di presidenza con delega ai rapporti con le categorie. La sua capacità di costruire relazioni e di comprendere le esigenze delle diverse categorie industriali lo ha reso un punto di riferimento all’interno dell’associazione. Nel giugno 2012, è stato eletto presidente di Confapi Industria Piacenza, incarico che ha ricoperto con grande successo, portando avanti numerose iniziative a supporto delle imprese locali. Camisa è una figura di spicco nel settore industriale locale e nazionale. Attualmente, è anche il presidente e amministratore delegato della T.T.A. S.r.l., azienda di famiglia, che opera nel settore meccanico, specializzata nel taglio e nel commercio di lamiere, acciai speciali e inossidabili. Prima di assumere il ruolo chiave nella T.T.A. Camisa ha accumulato una significativa esperienza lavorativa. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera presso il Gruppo Volkswagen Italia, dove ha potuto affinare le sue competenze nel settore automotive.