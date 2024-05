Tra Armenia, Georgia e Azerbaigian: terza puntata di “On the road again”

Nella terza puntata del nuovo format di Telelibertà, “On the road again”, in onda domenica 5 maggio, alle 20.10, il viaggiatore e videomaker Roberto Salini conduce il telespettatore alla scoperta di panorami mozzafiato che abbracciano un’ampia regione, dal Caucaso fino alle rive del Mar Caspio.

IN VIAGGIO tra Armenia e Azerbaigian

Con la sua maestria nel raccontare storie attraverso l’obiettivo della telecamera, Salini ci condurrà in un viaggio indimenticabile, in cammino tra Armenia e Azerbaigian, dall’incredibile monastero accanto al biblico monte Arat, in Turchia, fino a Baku, passando per la Georgia.

Intreccio di culture

Focus interessante sulla capitale dell’Azerbaigian, Baku appunto, la più grande città e il più grande porto del Paese e di tutto il Caucaso. Un affascinante crocevia di culture e influenze. Qui, le trame orientali si intrecciano con gli influssi occidentali, creando un ricco tessuto urbano caratterizzato da una suggestiva mescolanza di stili architettonici. Tra le sue strade, si possono ammirare le eleganti linee gotiche che si fondono armoniosamente con le sfumature barocche, dando vita a un orizzonte urbano unico e affascinante.

ESPERIENZE PER TUTTI I SENSI

I viaggi di Salini diventano un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, un meraviglioso gioco di incastri dove i costumi e le tradizioni si mescolano, arricchendo il bagaglio di conoscenze. Ogni città, ogni villaggio ha la sua storia da raccontare, i suoi segreti da svelare, e ogni passo lungo i sentieri del mondo è un passo verso la scoperta di sé e del prossimo.