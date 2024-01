Alla lotteria di Natale a Bobbio oltre 1.200 cartoline. Ecco le fortunate vincitrici

Sono oltre 1.200 le cartoline speciali – ciascuna con cinque timbri in altrettante attività del borgo – che si sono riversate nei magici point da dicembre all’Epifania con destinazione un sogno. Anzi, una vacanza da sogno.

Quest’anno infatti per la prima volta l’associazione che riunisce cento commercianti di Bobbio ha proposto una specie di lotteria con in palio tre vacanze: all’estrazione di venerdì sera, tra dj set e vin brulè, erano in tanti ad incrociare le dita sotto i portici di piazza Santa Fara, presenti gli organizzatori guidati dal presidente Diego Rocca e supportati da Unione commercianti e Comune.

Ci sono i vincitori, anzi le vincitrici, felicissime nel ricevere i buoni omaggio: prima estratta è stata Federica Manfredi di Bobbio; seconda, Caterina Campagnoli di Perino; e terza, Daniela Melchi di Travo.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ