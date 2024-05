Roberto Salini e i suoi ricordi di viaggio, tra Egitto, Marocco e Cappadocia

Il viaggio continua. Nella quarta puntata di “On the road again”, in onda domenica 12 maggio alle 20.10 su Telelibertà, il viaggiatore e videomaker piacentino Roberto Salini conduce il telespettatore alla scoperta in un vortice di suggestioni e ricordi. L’episodio raccoglie stralci di diversi viaggi che Salini ha affrontato tra il 2012 e il 2020. La prima traccia racconta l’Egitto in “Ricordi di un weekend lungo a Il Cairo, sogno o realtà?”, a spasso per la capitale che sorge sul fiume Nilo. Poi la narrazione si sposta in Marocco con “La prima volta in Africa non si scorda mai, specialmente se hai 5 anni” e poi in “Turchia” passeggiando una sera al tramonto sulla costa mediterranea con il suo mare blu cobalto prima di fare un incredibile incontro, uno di quelli destinato a rimanere impresso nella memoria per sempre. È uno di quegli incontri che ti catturano all’istante, facendoti battere il cuore con un’emozione intensa. Può essere una persona che incanta con il suo sorriso, un luogo che ti rapisce con la sua bellezza mozzafiato, oppure un animale dall’innocenza disarmante. La puntata prosegue con “L’emozione di volare in mongolfiera in Cappadocia”, stregati dalle immagini di un cielo gonfio di “palloni colorati”. Ci sarà poi spazio per “Il tramonto al Nemrut Dagi, l’antica tomba del re Antioco I”, laddove sorge la Mesopotamia settentrionale. E’ un sito archeologico, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, che si trova nella provincia di Adıyaman, nell’Anatolia sud-orientale, 65 chilometri a nord-est del capoluogo, al confine con la provincia di Malatya. Salini in questo episodio si spinge, infine, fino alla Georgia sempre insieme alla figlia Beatrice e alla moglie Elisa.