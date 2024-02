Rotary club Cortemaggiore Pallavicino, gagliardetto al ciclista Maurizio Lazzarini

“Viaggi ed avventure insieme in mountain bike”. Serata all’insegna dello sport lo scorso 8 febbraio con protagonista Maurizio Lazzarini, ospite del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino. Il campione classe 1971 dopo i grandi successi nelle competizioni più dure di ciclismo e mountain bike si è allontanato dal mondo dell’agonismo preferendo i percorsi solitari e lunghi viaggi in sella alla sua bicicletta.

Lunghi viaggi in sella alla bici – In sella alla sua mountain bike parte per lunghi viaggi iniziando nel 2010 in Corsica. Nel 2011 è la volta dell’ Islanda, un viaggio tra deserti e ghiacciai caratterizzato da percorrenze lunghissime; nel 2012, 2013, 2014, la Grande traversata delle alpi in bici: in tre anni, dedicando 10 giorni nel 2012, 8 giorni nel 2013 e nel 2014, compie l’intera traversata dell’arco alpino, con partenza da Ventimiglia e arrivo a Trieste .

E poi la dorsale Pirenaica. Nel 2018 cicloalpinismo oltre il circolo polare artico. La meraviglia del sole a mezzanotte, con tanto ciclo alpinismo nelle Lofoten e l’attraversamento dell’estremo nord Norvegese sino a Capo Nord. Il fantastico parco di Abisko in Svezia e tanto altro per un viaggio difficile, sempre in solitaria, contraddistinto anche da un meteo non proprio favorevole. Nel 2019 l’avventuroso viaggio nel grande Caucaso in Georgia sarà l’esperienza più importante vissuta viaggiando in bicicletta. Per la prima volta sperimenta la condivisione di un percorso con 2 compagni. Il viaggio viene studiato nei minimi particolari e necessita di alcuni permessi militari per attraversare i luoghi al confine con Cecenia e Daghestan. I panorami, le cime raggiunte, i sentieri, l’ospitalità offerta da un popolo povero con diverse abitudini, danno un valore aggiunto all’ avventura.

Nel 2022 l’Iceland mtb exploring e l’anno dopo Kirghizistan exploringI. Una serata che ha permesso ai tanti ospiti di viaggiare con la mente e assaporare le emozioni vissute da Lazzarini. Al termine, la consueta consegna da parte del Presidente Luigi Mori del Gagliardetto del Rotary club Cortemaggiore Pallavicino a Maurizio con i complimenti da parte di tutti i presenti.