Vacanze: Uzbekistan tra le nuove mete. “Programmare per risparmiare”

Le tradizionali mete italiane, Sardegna in testa e poi Grecia e Baleari. Ma c’è anche chi ha optato per destinazioni più lontane come gli Stati Uniti e la novità del 2023 è l’Uzbekistan. Sono queste le vacanze scelte dai piacentini in agenzia.

Il turismo è ripartito, l’attività è intensa e, rispetto al passato, i viaggiatori sono più propensi ad anticipare le prenotazioni per risparmiare. In agenzia in questi giorni si incontra gente già in fase di scelta delle vacanze natalizie o per la prossima primavera. Le mete preferite sono Giappone, Stati Uniti, Seyschelles.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI