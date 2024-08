Grande caldo, i piacentini per sfuggire al caldo si rifugiano in piscina e nelle valli

Periodo di vacanze e di ferie, tra i piacentini c’è chi sceglie di andare fuori città optando per il mare o la montagna, invece, quelli che restano decidono di frequentare le nostre vallate o le piscine.

le parole dei piacentini

Con il grande caldo di questi giorni, molte persone decidono di rinfrescarsi andando nelle piscine cittadine per un bagno, prima di partire per le vacanze. Chi resta in città lo fa perché è già andato in ferie nelle settimane precedenti, evitando così il grande esodo di ferragosto. Tuttavia, molti non rimarranno a Piacenza, ma si sposteranno nelle valli circostanti alla ricerca di frescura e tranquillità.