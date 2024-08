In arrivo il week-end più caldo dell’anno: termometro rovente a 37 gradi

Sarà il week end più caldo dell’anno. Parola di esperti, che carte meteorologiche e modelli matematici alla mano spiegano che con l’ anticiclone africano è in arrivo una espansione dell’alta pressione, che porterà un aumento delle temperature.

Negli ultimi giorni il clima è stato abbastanza clemente e il termometro non è andato oltre i 34 gradi (non dobbiamo dimenticare che siamo nel cuore dell’estate) ma nelle prossime ore la colonnina di mercurio salirà fino a 40 gradi in Sardegna e poco meno nel sud d’Italia. A Piacenza sono previsti 36 °C nel pomeriggio di sabato, e 37 in quello di domenica.

Giornate afose e sonni bollenti: le minime previste sono infatti attorno ai 23 gradi in pianura, quando per poter definire le notti come “tropicali” ne bastano 20.

Temperature roventi che si protrarranno anche per i primi giorni della prossima settimana.

“Per la giornata di sabato 10 agosto non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento – spiega la Protezione Civile – ma non si escludono temporali sparsi di breve durata più probabili su fascia appenninica centro-occidentale – Piacentino compreso, quindi – con possibili effetti associati” ovvero innalzamento dei torrenti e frane.