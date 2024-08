Agosto, la città si svuota: c’è chi parte e in centro i primi cartelli “chiusi per ferie”

Ferragosto ormai è alle porte e residenti e commercianti sono prossimi alle vacanze.

le vacanze dei piacentini

Tra i piacentini c’è chi è appena tornato dalle vacanze, evitando così la grande mole di gente che si sposterà in queste settimane da bollino nero, e chi si sta preparando per il proprio viaggio. Come un giovane ragazzo prossimo alla partenza in direzione Parigi per seguire i nostri atleti alle Olimpiadi.

Le destinazioni marittime sono le più ambite per scappare dal caldo torrido di queste settimane, in molti optano per mete sul suolo nazionale come Sardegna, Marche o Romagna, ma non mancano coloro che decidono di andare all’estero scegliendo le vicine mete Balcaniche come Grecia, Croazia e Slovenia.

I commercianti, invece, sono nettamente divisi tra chi si concederà una o più settimane di ferie e chi invece, non chiuderà mai se non a ferragosto.

traffico e rallentamenti in autostrada

Saranno giorni, di grande traffico lungo le autostrade. Le previsioni parlano di numerosi spostamenti per tutti i weekend del mese di agosto. In particolare si prevede che l’aumento del traffico interesserà soprattutto i primi due fine settimana di agosto, dove in quei giorni è atteso il grosso esodo dunque per questo motivo in quei giorni è stato proclamato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

Da bollino nero saranno le giornate di sabato 3 agosto e di sabato 10 agosto.

Si prevede bollino rosso invece sia lunedì 19 che 26 agosto e nel primo weekend di settembre a causa del controesodo.

Infine, altri giorni vedranno invece il bollino giallo.