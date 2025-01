“Pochi eventi in piazza Duomo”: i commercianti si sentono dimenticati

Pensiamo a Piacenza e Parma. A Juventus e Torino. A Firenze e Siena. Cosa abbiano in comune è presto detto: ci sono rivalità irriducibili che si mantengono inalterate nel tempo. Poi ce ne sono altre che sorgono improvvise: è questo ad esempio il caso della “diatriba” – ci si permetta la parola un po’ forte – fra piazza Cavalli e piazza Duomo nella quale l’oggetto del contendere è la programmazione degli eventi e delle iniziative.

Poche iniziative in piazza duomo

Troppo poche nella piazza della Cattedrale, secondo i commercianti che vi si affacciavano: a detta loro la bilancia sembra pendere di più dalla parte di piazza de’ Cavalli, teatro di iniziative che attirano ampio pubblico, dal recentissimo concerto di San Silvestro a quello di Radio Bruno fino ai Venerdì Piacentini.

La posizione dell’assessore

“Come amministrazione da tempo stiamo cercando di valorizzare piazza Duomo attraverso diverse iniziative – spiega l’assessore al Commercio Simone Fornasari – penso ad esempio all’evento “Piacenza in fiore” che è stato recuperato e ampliato e che quest’anno durerà due giorni, sabato e domenica. Chiaramente per farlo, il mercato sarà spostato sul Pubblico Passeggio”. E qui sorge l’altra questione: “Non possiamo non tenere conto anche delle esigenze degli ambulanti” sottolinea Fornasari.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ