Piazza Duomo e dintorni come un dormitorio. I residenti: “Più controlli”

“Abito in piazza Duomo da quando per tutti era uno dei salotti buoni di Piacenza. Adesso invece alla sera è il dormitorio di chi non ha una casa, il luogo di incontro di chi spaccia o fa confusione. Anche l’ultimo dell’anno, mentre in piazza Cavalli tutti erano a guardare il concerto, qui si facevano esplodere petardi, botti, fuochi, praticamente in mezzo alle case”.

È un tardo pomeriggio di un giorno feriale quando un gruppo di residenti e di commercianti della zona di piazza Duomo , via Legnano e galleria Daveri a Piacenza si ritrova in uno dei bar della piazza. L’obiettivo? Mettere sul tavolo mesi, forse anni di segnalazioni e lamentele che soprattutto nell’ultimo periodo chiedono di avere una risposta, una soluzione. “Magari anche la creazione di un gruppo di vicinato potrebbe aiutare” abbozza qualcuno.

“Le vede queste foto – spiega un’esercente della zona – documentano una delle tante nottate in cui, sotto i portici di piazza Duomo, arrivano le persone a dormire. Stanno qui, ma non si limitano a questo: qualcuno è anche aggressivo”.

degrado nella galleria daveri

Non va meglio nella galleria Daveri, un passaggio minuscolo che da via Daveri porta a via Legnano: un tempo c’erano diverse attività, oggi si contano a malapena sulle dita di una mano. “La galleria è privata, ma dobbiamo garantire il passaggio – spiega una residente – il fatto è che è diventata un dormitorio e anche una latrina a cielo aperto.

Proprio una decina di giorni fa siamo stati costretti a chiamare le forze dell’ordine perché siamo stati aggrediti da un senzatetto che si era installato qui sotto e utilizzava la galleria come se fosse un bagno”.

ZANDONELLA: “ISTITUIRE UN GRUPPO DI VICINATO E TELECAMERE DI CONTROLLO”

La richiesta, condivisa da commercianti e residenti ed espressa anche al capogruppo della Lega in consiglio Luca Zandonella, è non solo di maggiore pulizia – “i marciapiedi sono luridi” dichiarano tutti – ma soprattutto di più controllo: “Ho recentemente incontrato residenti e commercianti della zona di Piazza Duomo perché sono fortemente preoccupati per il peggioramento della situazione, sia dal punto di vista della sicurezza che del decoro – sottolinea Zandonella – gli ho consigliato di formare un gruppo di controllo di vicinato, così le loro richieste, che sono sacrosante e di buonsenso, potranno essere ascoltate, a differenza di ora. Purtroppo, la sindaca Tarasconi in consiglio comunale ha risposto negativamente alla mia richiesta di installare telecamere di contesto per controllare maggiormente la zona. Tornerò alla carica per chiedere almeno il potenziamento della pubblica illuminazione e per una migliore pulizia”.