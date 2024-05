“On the road again”: il viaggio di Roberto Salini prosegue in direzione Nord Europa

Nel quinto episodio di “On the road again”, in onda domenica 19 maggio alle 20.10 su Telelibertà, si vola nel Nord Europa alla scoperta delle Far Oer, isole sperdute nell’oceano atlantico, battute dal vento, bellissime e selvagge, prima di immergersi nelle suggestioni d’Islanda, terra di fuoco e ghiaccio, dove la natura prevale su tutto.

alla scoperta della natura selvaggia

Il videomaker e fotografo Roberto Salini ha indirizzato la sua bussola in direzione delle isole Far Oer che costituiscono un affascinante arcipelago di natura selvaggia e paesaggi incredibili, governato autonomamente ma facente parte del Regno di Danimarca. Situate nell’oceano Atlantico settentrionale, queste 18 isole vulcaniche, con la loro popolazione di circa 50mila abitanti, emergono come gioielli di bellezza incontaminata. Esplorare le isole Faroe significa calarsi in un mondo di avventure senza tempo, dove ogni angolo offre una nuova sorpresa e ogni istante è un’opportunità per scoprire la bellezza e la grandiosità della natura.

la bellezza dell’islanda

Gli occhi di Salini, di sua moglie Elisa e della figlia Beatrice si sono postati, sempre nella stessa puntata, anche sulle incantevoli lande islandesi dove si vive la magia delle notti senza fine e delle giornate in cui il sole non tramonta mai per un’esperienza unica e straordinaria. Si parte dalla capitale Reykjavík che conta una popolazione di circa 200mila abitanti, una destinazione che non delude mai, una città che incuriosisce e sorprende ad ogni angolo, pronta ad accogliere i visitatori con il suo fascino unico e la sua vivace atmosfera. Un’opportunità per godersi il palpito di due isole mozzafiato, tra paesaggi lunari ed escursioni sulle montagne con vista mare. La loro natura aspra le rende un paradiso per gli amanti degli scenari spettacolari.