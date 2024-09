“Sentieri Piacentini”: alla scoperta del monte Bercello con l’escursionista Salini

Questa sera alle 20.20, su Telelibertà, ritorna “Sentieri Piacentini”, il format tanto amato dal pubblico che riprende il suo viaggio emozionante dopo la pausa estiva. Ideato e curato con passione dall’escursionista, fotografo e videomaker piacentino Roberto Salini, il programma si propone di guidare i telespettatori attraverso le meraviglie nascoste del territorio locale. Nella puntata di oggi, Salini ci porterà alla scoperta del monte Bercello, un luogo poco conosciuto ma ricco di fascino, offrendo un racconto fatto di immagini suggestive e aneddoti curiosi che invitano a riscoprire la bellezza e la diversità del paesaggio piacentino.

i consigli

Salini solleverà una domanda fondamentale: come si pianifica e affronta un’escursione su sentieri non segnati e mai percorsi prima? L’episodio si concentrerà proprio su come organizzare una vera e propria “escursione esplorativa”, svelando i piccoli segreti e le meraviglie di questo monte poco conosciuto, ma capace di regalare panorami mozzafiato sulla splendida val Lardana. Attraverso immagini luminose e consigli pratici, Salini ci guiderà passo dopo passo, rendendo ogni spettatore parte integrante di questa avventura immersa nella natura più autentica. “Sentieri piacentini” continua a essere un punto di riferimento per chi desidera scoprire le meraviglie nascoste del territorio. Il programma, con la sua capacità di raccontare il paesaggio in modo coinvolgente e appassionato, porta alla ribalta percorsi naturalistici e angoli segreti spesso ignorati, ma dal grande fascino paesaggistico e culturale. Ogni puntata diventa un invito a esplorare sentieri inesplorati, a immergersi nelle storie dei luoghi, a comprendere la ricchezza di una natura che, pur rimanendo in disparte, rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per la comunità locale e i visitatori.