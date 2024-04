Novità per il Codice della strada: dibattito a “Nel Mirino” su Telelibertà

Deve ancora arrivare, intanto se ne comincia a parlare. Questa sera alle 21.00, su Telelibertà, a “Nel mirino” sarà protagonista il nuovo “Codice della strada” approntato dal governo, approvato alla Camera e in attesa di votazione definitiva al Senato.

GLI OSPITI DI “NEL MIRINO”

Allo Spazio Rotative, attorno al tavolo per confrontarsi, saranno seduti Paolo Giovannini, comandante della Polizia locale Valnure-Valchero, Matteo Rampoldi, del nucleo infortunistica della Polizia locale di Piacenza, Andrea Repetti, Istruttore Autoscuola Piacenza, e Angelo Nani, presidente di “Fiab – Amo la bici”.

Moderati dalla conduttrice Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà, con il giornalista Thomas Trenchi, i quattro ospiti illustreranno innanzitutto la situazione della sicurezza sulle nostre strade, in tutte le sue declinazioni: dal pedone all’auto.

LA PUNTATA

Si discuterà delle nuove norme previste nel codice, ma anche del monopattino elettrico, mezzo ormai utilizzato abitualmente per la mobilità cittadina e di cui si contano in media 139 noleggi al giorno.

Non mancheranno alcuni dati per inquadrare i sinistri che avvengono sulle strade della nostra provincia, cercando di capire dove si registra il maggiore numero di incidenti, così come sarà data parola, attraverso alcuni contributi filmati, alle opinioni dell’utente della strada.

Un focus sarà rivolto anche all’utenza debole e su come tutelarla maggiormente, così come si cercherà di capire quali cambiamenti alla viabilità potrebbero portare a una riduzione dell’incidentalità.