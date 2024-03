Rotonda di via Boselli, partiti i lavori di realizzazione: rimossi i semafori

Sono partiti nella mattinata di lunedì 18 marzo i lavori per la realizzazione della rotonda tra via Martiri della Resistenza, via Boselli e via Damiani.

La prima operazione è stata la rimozione dei semafori, alla quale seguirà la posa temporanea dei new jersey in plastica per delimitare la rotatoria. Durante i lavori il traffico è stato regolato dagli agenti di polizia locale.

Mercoledì 20 marzo avranno inizio i lavori di costruzione del dosso rallentatore, richiesto e atteso da tempo da tanti cittadini, all’intersezione tra viale Dante e via Cornegliana.